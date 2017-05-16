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السيسي: نقل ​مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية قبل نهاية 2018

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السيسي: نقل ​مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية قبل نهاية 2018 السيسي: نقل ​مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية قبل نهاية 2018

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقال مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية قبل نهاية عام 2018.

وأضاف خلال الجزء الأول من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، والذي يُنشر غدًا الأربعاء، أنه سيتم توفير 3.6 مليار دولار مع بدء إنتاج حقول البترول الجديدة.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي علني للجيش والشرطة والمحافظين، لكشف نتائج استعادة حق الشعب في أراضي الدولة التي تم انتزاعها بوضع اليد.

وقال: "أخطيء في حق بلدي، إذا خشيت من الإصلاح على شعبيتي"، مضيفًا أنه سيقدم كشف حساب إلى الشعب المصري في شهري يناير أو فبراير في الفترة ما بين أعوام 2014 : 2017

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مصراوي Masrawy

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