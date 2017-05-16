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شاهد| الغندور يطالب ثروت سويلم بالاعتذار عن تصريحاته الخطيرة

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شاهد| الغندور يطالب ثروت سويلم بالاعتذار عن تصريحاته الخطيرة شاهد| الغندور يطالب ثروت سويلم بالاعتذار عن تصريحاته الخطيرة

التحرير

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طالب خالد الغندور، نجم السابق، العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بالاعتذار عن تصريحاته بشأن تمنياته بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي بطولة كأس .

وكتب «الغندور» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أتمني من أخي وصديقي ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم الأب الشرعي لكل أندية مصر، أن يعتذر عن تصريحه الغريب وتمنياته للأهلي و الزمالك بالوصول لنهائي كأس مصر متناسيًا أندية مثل المصري صاحب الشعبية وأندية مثل وادي دجلة وطلائع الجيش وسموحة السكندري والمقاصة الفيومي».

وأضاف «كأنه يعطي انطباعًا بأن اتحاد الكرة المنتمي ولجنة الحكام ورئيس الاتحاد، يتمنون ذلك و هذا كلام خطير ولو كان تصريحه مرتبط بالإعلانات وتمنيات الشركة الراعية تبقى المصيبة أكبر».

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التحرير

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