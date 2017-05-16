بعد سنوات.. طليق شيرين يخرج عن صمته ويكشف السبب الحقيقي للإنفصال

شيماء مصطفى

بعد زواج استمر لأكثر من خمسة أعوام، انفصلت شيرين عن زوجها ووالد ابنتيها «هنا ومريم»، ووقع هذا الخبر كالصاعقة على جمهورها، لأن الكثير كان يعلم بقصة حبهما القوية، وكان محمد لا يترك شيرين في أي مناسبة أو حفلة، ويحرصان على إظهار الحب القوي الذي يجمع بينهما.

ورغم أن شيرين رفضت الإفصاح عن سبب الانفصال، أكد بعض المقربين منهما أن تدخل محمد مصطفى في تفاصيل عملها، بالإضافة إلى التعامل معها بعصبية طوال الوقت، دفعاها لاتخاذ قرار الانفصال.

لكن شيرين كلما ظهرت في لقاء تلفزيوني تؤكد احتفاظها بعلاقة الصداقة التي تجمع بينها وبين محمد مصطفى، لأنه والد ابنتيها.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads