مورينيو يوضح سياسته في تدوير اللاعبين قبل نهائي الدوري الأوروبي

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أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كيف سيتعامل مع ما لديه من لاعبين خلال آخر مباراتين لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك حتى يتمكن من الدفع بأقوى تشكيلة ممكنه وجاهزة لخوض نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق لن يشارك في المباراة التي ستقام في سانت ماري حيث إنه متواجد في فرنسا لحضور جنازة والده، ولكن الدولي الهولندي دالي بليند مدافع الفريق، سيتم إراحته بعد مشاركته لمدة 90 دقيقة كاملة في آخر مباراتين لليونايتد، أمام سيلتا فيجو وتوتنهام هوتسبير.

ولكن مروان فيلايني، وكريس سمولينج، وفيل جونز، وماتا ومارسيال من المحتمل أن يبدأوا جميعًا أمام الساينتس، وأضاف مورينيو أن روميرو، الذي تأكدت مشاركته في المباراة النهائية للدوري الأوروبي، سوف يشارك في واحدة من المباراتين الختاميتين في الدوري.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: "يتحتم علي أن أجهز بعض التشكيلات بأقل عدد ممكن من اللاعبين من أجل القتال للحصول على نتيجة، ما أريده من اللاعبين هو أن يظهروا بموقف إيجابي، وأن يظهروا روحًا قتالية واستعدادًالأن يضحوا بأنفسهم من أجل الآخرين".

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وتابع: "لذلك أنا سوف أقوم بتدوير مشاركات اللاعبين، بليند لن يشارك أمام ساوثهامبتون ولكن فيلايني سوف يشارك، لأنه لم يلعب المباريات الثلاث الأخيرة، هذه أمثلة من أجل محاولة عدم تراكم المباريات ولكن اللاعبين يتحتم عليهم أن يلعبوا لأننا لا نملك لاعبين آخرين".

وأضاف: "لا أعتقد أن بول يمر بظروف تسمح له باللعب، وسوف نسمح له بحرية تامة للعودة عندما يرى أنه مستعد للعودة".

وأختتم حديثه: "مارسيال لم يشارك أمام سيلتا لأن الخيارات كانت مختلفة ولكنه في حالة طيبة وهو من بين اللاعبين الذين من المهم أن نشركهم لمدة 90 دقيقة، سمولينج، جونز، ماتا من المهم بالنسبة لهم أن يشاركوا أيضًا لمدة 90 دقيقة".