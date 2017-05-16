بالأسماء.. حركة تنقلات بين ضباط الشرطة في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أصدر اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم, حركة تنقلات لضباط الشرطة، شملت نقل المقدم حاتم جلال من نائب مأمور قسم ثاني الفيوم إلى نائب مأمور قسم أول، ونقل المقدم أمير نادي السحلي نائب مأمور قسم أول إلى نائب مأمور قسم ثان.

كما تضمنت الحركة نقل الرائد أحمد عادل عمباج نائب مأمور قسم شرطة مركز سنورس إلى الأمن للعمل نائبًا لمأمور قسم ثان.

كما شملت الحركة نقل الرائد كريم حمدى حمزة رئيس مباحث مركز سنورس للعمل رئيسًا لمباحث قسم ثان الفيوم، ونقل النقيب علي توفيق من رئيس مباحث قسم ثان للعمل رئيسًا لمباحث مركز سنورس.

ونُقل الرائد أحمد حسين طرفاية معاون مباحث مركز شرطة طامية إلى قسم مباحث الاشتباه في مديرية أمن الفيوم, والنقيب عمر شوقي الزهيري من قسم مباحث الاشتباه إلى مباحث الطرق والنقل، والنقيب بيتر سامي من إدارة الطرق والنقل إلى قسم مباحث الاشتباه.​