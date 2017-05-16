فيديو| «المالية»: مرتبات موظفي الحكومة 225 مليار جنيه سنويا

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قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن مرتبات العاملين بالحكومة تصل إلى 225 مليار جنيه سنويا.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن تعليمات صرف العلاوة صدرت من وزير المالية لكافة الجهات، موضحا أن العلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية ممن يعمل في المحليات.

وتابع: "توفير العملة الصعبة للمواد البترولية والسلع الأساسية هدفنا الأول"، مؤكدا أن توفير الدولار مسئولية البنك المركزي.

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واستكمل: "الاحتياطى النقدى بلغ 28 مليار دولار وهذا الأمر يعني أن مصر وصلت لمرحلة الأمان".



