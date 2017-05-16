أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تامر أمين لـ«طارق عامر»: «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أوضاعنا أستعجب»

Google+ Print
تامر أمين لـ«طارق عامر»: «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أوضاعنا أستعجب» تامر أمين لـ«طارق عامر»: «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أوضاعنا أستعجب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، تعلّيقًا على تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن انتهاء الأزمة النقدية في ، وتأكيده أن الأسعار ستعود كما كانت خلال عام 2018؛ «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورنا وأوضاعنا أستعجب».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «شيء رائع الثقة اللي أنت بتتكلم بيها يا طارق بيه، لكن إحنا عايزين إشارات، عايزن أمارة، أكيد إن حضرتك في المطبخ ومطلع أكثر مننا، لكن  سعر الدولارمازال عالي، وده يأكد إن الأزمة النقدية لم تنتهي».

شاهد أيضا

تابع: «محافظ البنك المركزي قال قبل كده إن هيوصل 4 جنيه.. وللأسف وصل لـ40 مش لـ4، لازم التصريحات تكون منضبطة شوية، أنا كإعلامي أقنع الناس بالكلام ده إزاي؟ وبعدين أنا ممكن أصدق أن سعر الدولار هينزل كمان سنة، لكن الأسعار مبتنزلش.. في حاجة في البلد دي بتطلع وتنزل تاني؟ بلاش توعد الناس بحاجة عشان لما ما تحصلش هيفقدوا الثقة فيك وفي البلد كلها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك