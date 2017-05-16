تامر أمين لـ«طارق عامر»: «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أوضاعنا أستعجب»

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، تعلّيقًا على تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن انتهاء الأزمة النقدية في مصر، وتأكيده أن الأسعار ستعود كما كانت خلال عام 2018؛ «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورنا وأوضاعنا أستعجب».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «شيء رائع الثقة اللي أنت بتتكلم بيها يا طارق بيه، لكن إحنا عايزين إشارات، عايزن أمارة، أكيد إن حضرتك في المطبخ ومطلع أكثر مننا، لكن سعر الدولارمازال عالي، وده يأكد إن الأزمة النقدية لم تنتهي».

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تابع: «محافظ البنك المركزي قال قبل كده إن سعر الدولار هيوصل 4 جنيه.. وللأسف وصل لـ40 مش لـ4، لازم التصريحات تكون منضبطة شوية، أنا كإعلامي أقنع الناس بالكلام ده إزاي؟ وبعدين أنا ممكن أصدق أن سعر الدولار هينزل كمان سنة، لكن الأسعار مبتنزلش.. في حاجة في البلد دي بتطلع وتنزل تاني؟ بلاش توعد الناس بحاجة عشان لما ما تحصلش هيفقدوا الثقة فيك وفي البلد كلها».