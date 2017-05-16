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فيديو| تامر أمين: «لازم تعد صوابعك بعد ما تتعامل مع وزارة الزراعة»

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فيديو| تامر أمين: «لازم تعد صوابعك بعد ما تتعامل مع وزارة الزراعة» فيديو| تامر أمين: «لازم تعد صوابعك بعد ما تتعامل مع وزارة الزراعة»

التحرير

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شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا حادًا على الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، قائلا: "الوزارة دي ملبوسة بس مش عفاريت، ملبوسة فساد ومحكوم عليها بالفساد".

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "شلة فساد وقوانين تشجع كل من يعمل في الوزارة مهما كان شريف على الفساد، لو واحد اسمه أشرف شريف شرف، هيدخل وزارة الزراعة يبقى فاسد وينسى شريف وأشرف".

وتابع: "الحكومات لما تتعامل مع أي قضية فساد بالوزارة تغير وزير على طول، وتسيب البطانة والنظام الفاسد زي ما هو، لازم تعد صوابعك بعد ما تتعامل مع وزارة الزراعة".

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وطالب أمين بمؤتمر قومي للبحث عن إمكانية مواجه الفساد في وزارة الزراعة، قائلا: "كتير في الوزارة بيقبض وبياكل في كل أكله وليه ختم على كل أرض بتروح وتيجي، كل ده بيعرفنا سبب انهيار الزراعة في ".

 

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التحرير

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