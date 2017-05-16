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مصطفى بكري: لا يمكن أن تتورط الدولة في تهريب «العادلي»

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مصطفى بكري: لا يمكن أن تتورط الدولة في تهريب «العادلي» مصطفى بكري: لا يمكن أن تتورط الدولة في تهريب «العادلي»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الثلاثاء، إن وزارة الدخلية أخطرت نيابة وسط القاهرة، بأن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، غير متواجد في منزله، موضحًا أن هناك تقصيرا من جانب المسئولين عن حراسته مما جعله يتمكن من الهروب.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أنه تقدم بطلب إحاطة ليتفهم الأمر، ولتوقيع عقوبات ضد المسئولين عن تأمين العادلي، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تتورط في تهريب أي سجين.

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وتابع أن «هناك من يريد استغلال هذه القضية في التأثير على أوضاع وعلاقات المواطنين بالشرطة المصرية»، موضحًا أنه لا بد على المحامي فريد الديب أن يخرج ويتحدث‘عن أي مستشفى متواجد بها حبيب العادلي.

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التحرير

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