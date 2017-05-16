«شعبة الدواجن»: تصريحات طارق عامر بشأن انخفاض الأسعار «غير منطقية»

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قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن انتهاء الأزمة النقدية في مصر، وتأكيده أن الأسعار ستعود كما كانت؛ غير منطقية بالمرة، مشدّدًا على أنه لن يتم انخفاض الأسعار إلا إذا عاد سعر الدولار إلى حيز الـ8 جنيهات كما كان في السابق.

وأضاف السيد، خلال حواره ببرنامج «صالحة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية «صدى البلد»: «مشكلتنا الأساسية أننا لا نُنتج 80% من السلع الاستراتيجية ونستوردها من الخارج، ووزير التموين السابق صرح بذلك بنفسه»، مشيرًا إلى أن «هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن، ولكن كافة مستلزمات الإنتاج من الخارج».