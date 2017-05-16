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توصيل الكهرباء لمدينة دمياط للأثاث

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توصيل الكهرباء لمدينة دمياط للأثاث توصيل الكهرباء لمدينة دمياط للأثاث

التحرير

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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، عن توصيل التيار الكهربي لمدينة دمياط للأثاث في خطوة كبيرة نحو إمداد المدينة بالخدمات والمرافق العامة للمدينة.

وتواصل محافظ دمياط مع العاملين بقطاع كهرباء دمياط بقيادة أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الكهرباء بدمياط، لتوصيل الكهرباء بالتنسيق مع إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تقوم بالأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق والخدمات العامة للمدينة.

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يذكر أن مدينة الأثاث تستعد لاستقبال رئيس الجمهورية لتدشين النموذج التجريبي لها.

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التحرير

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