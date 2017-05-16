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بالصور.. أمطار رعدية تضرب أسوان

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تعرضت مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى موجة من الأمطار الرعدية المصحوبة بعاصفة ترابية، والتى أدت إلى توقف جزئى للحياة بالشوارع.

من جانبها، أعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ على مستوى المستشفيات ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع أي مفاجئة نتيجة لسقوط الأمطار، كما تم التنبيه على أصحاب المراكب والفنادق السياحية العائمة بتوخي الحذر خلال تلك الفترة نتيجة ارتفاع الأمواج بسبب الأمطار، كما حذرت مراكب الصيد ببحيرة ناصر بالتوقف خشية من تعرضها لحوادث مرتبطة بالعواصف الترابية والأمطار.

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وحذرت المحافظة أصحاب المركبات والسيارات على الطرق السريعة والفرعية بتوخي الحذر أثناء سيرها، لحين استقرار الأحوال الجوية وتوقف سقوط الامطار.

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