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السيسي: قانون الطوارئ سيُطبق بحزم لمواجهة التعديات على الأراضي

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السيسي: قانون الطوارئ سيُطبق بحزم لمواجهة التعديات على الأراضي السيسي: قانون الطوارئ سيُطبق بحزم لمواجهة التعديات على الأراضي

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم العمل على زيادة الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية في الفترة المقبلة.

وأشار في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، يُنشر غدًا الأربعاء، إلى إجراءات حمائية جديدة خلال أسابيع لمصلحة محدودي الدخل.

وقال: "قانون الطوارئ سُيطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة"، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وسيكون هناك ممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي.​

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مصراوي Masrawy

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