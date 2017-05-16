محافظ الشرقية يوجه بمساعدة مواطن عرض كليته للبيع

الشرقية - فاطمة الديب:

كلف محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، الدكتور علي عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتواصل مع المواطن الذي حمل لافتة يعرض بواسطتها "كليته" للبيع مقابل توفير مسكن لأولاده، وذلك لبحث إمكانية تقديم مساعدة مالية له وكذا إمكانية استفادته من برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تعليماته شددت على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن المذكور، مناشدًا إياه التقدم إلى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام لبحث حالته، مؤكدًا أنه في حال التأكد من أحقيته في الحصول على وحدة سكنية، سيتم منحه إحدى الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية في نطاق المحافظة.

كانت معلومات وردت إلى مكتب محافظ الشرقية بشأن المواطن عبدالله رمضان علي، الذي حمل لافتة أمام ديوان عام المحافظة عرض من خلالها كليته للبيع نظير توفير مسكن لأولاده.

وأوضحت المحافظة أنه حينما تم تكليف التضامن الاجتماعي بالتواصل مع المواطن المذكور على الرقم الذي حملته اللافتة تبين أنها لرقم خارج عن الخدمة.​