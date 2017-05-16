أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يوجه بمساعدة مواطن عرض كليته للبيع

Google+ Print
محافظ الشرقية يوجه بمساعدة مواطن عرض كليته للبيع محافظ الشرقية يوجه بمساعدة مواطن عرض كليته للبيع

مصراوي Masrawy

المواطن عبدالله رمضان علي

الشرقية - فاطمة الديب:

كلف محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، الدكتور علي عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتواصل مع المواطن الذي حمل لافتة يعرض بواسطتها "كليته" للبيع مقابل توفير مسكن لأولاده، وذلك لبحث إمكانية تقديم مساعدة مالية له وكذا إمكانية استفادته من برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تعليماته شددت على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن المذكور، مناشدًا إياه التقدم إلى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام لبحث حالته، مؤكدًا أنه في حال التأكد من أحقيته في الحصول على وحدة سكنية، سيتم منحه إحدى الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية في نطاق المحافظة.

كانت معلومات وردت إلى مكتب محافظ الشرقية بشأن المواطن عبدالله رمضان علي، الذي حمل لافتة أمام ديوان عام المحافظة عرض من خلالها كليته للبيع نظير توفير مسكن لأولاده.

وأوضحت المحافظة أنه حينما تم تكليف التضامن الاجتماعي بالتواصل مع المواطن المذكور على الرقم الذي حملته اللافتة تبين أنها لرقم خارج عن الخدمة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022

ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة