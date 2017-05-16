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21 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادًا للشرقية

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21 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادًا للشرقية 21 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادًا للشرقية

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة نادى الشرقية في اللقاء المقرر له غدا الأربعاء على استاد السلام، ضمن مبارايات الجولة ال29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة لتضم 21 لاعبا، وهم:

فى حراسة المرمى : محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد عادل.

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فى الدفاع : محمد هاني، رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل، سعد سمير ، علي معلول.

فى خط الوسط :عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد، ميدو جابر، أحمد فتحي، أكرم توفيق، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد ، صالح جمعة.

خط الهجوم : كوليبالى، جونيو أجاي، عمرو جمال.

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التحرير

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