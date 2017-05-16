نيمار: أحلم بالكرة الذهبية لكن دون تسرع

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قال البرازيلي نيمار لاعب نادي برشلونة الإسباني، إنه لا يتعجل في أن يصبح أفضل لاعب في العالم، مشيرًا إلى أن هذا اللقب ينتمي حاليًا إلى الأرجنيتي ليونيل ميسي.

وأضاف نيمار في حوار نشرته مجلة (فرانس فوتبول) اليوم الثلاثاء: "أحلم بأن أصبح الأفضل بكل تأكيد، لكن البعض يتحدث كأنني لن أقدر على فعل هذا وأنا في البرسا، أعتقد أنني قادر على تحقيق الأمر، لكن بهدوء وروية، لا أتعجل، لا ألعب من أجل تحقيق هذا الأمر فقط".

وتابع صاحب الـ25 عامًا: "أنا أحلم بالتتويج بالكرة الذهبية، لكن دون تسرع".

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واستكمل نيمار "ما أرغب فيه هو اللعب بجانب أفضل لاعبي العالم وأفضلهم جميعا هو ليو (ميسي)، أنا سعيد بدوري هذا العام فهو الافضل لي مع برشلونة".

ويحتل برشلونة المركز الأول بجدول الليجا، متوفقاً على غريمة التقليدي ريال مدريد بعدد الأهداف، لكن يتبقى للفريق الملكي مواجهة مؤجلة أمام فريق سليتا فيجو بالدوري.