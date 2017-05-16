أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوقاف: حظر تشغيل مكبرات الصوت في صلاة التراويح "منعا للشوشرة"

Google+ Print
الأوقاف: حظر تشغيل مكبرات الصوت في صلاة التراويح "منعا للشوشرة" الأوقاف: حظر تشغيل مكبرات الصوت في صلاة التراويح "منعا للشوشرة"

مصراوي Masrawy

الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف إن كل مساجد في جميع أنحاء الجمهورية ستقام بها صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن قرار وقف استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد أثناء الصلاة هو إجراء تنظيمي بحت.

وأضاف طايع في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستديو الأخبار" المذاع على قناة "Ten" اليوم الثلاثاء، أن منع استخدام مكبرات الصوت يأتي منعا للشوشرة وتداخل الأصوات بين المساجد والزوايا وحتى لا يؤثر الصوت على تركيز الطلاب أثناء المذاكرة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لإقامة الاعتكاف في 3453 مسجد وتوفير مكبرات صوت خارجية في صلاة التراويح فقط في حال كانت هناك صفوف من المصلين خارج المسجد، فضلا عن توفير ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مساء الأنوار: ثروت سويلم ينفي تصريحاته بأنه يتمنى أن يكون نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك