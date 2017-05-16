طقس سيئ يضرب أسوان ويصيب مستوى الرؤية بمطارها (صور)

كتب - طه عبيد وإيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس السيئ، بدأت برياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، أدت إلى انعدام الرؤية، وخاصة على الطرق الصحراوية، أعقبها هطول أمطار خفيفة.

وأصدرت المحافظة تحذيراتها للسائقين بتوخي الحذر، وخاصة المسافرين على الطريق الصحراوي الغربي، وطريق أبو سمبل.

وفي السياق، صرح الكابتن إيهاب محي الدين، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بأن مستوى الرؤية أمام قائدي الطائرات بمطار أسوان الدولي تدهور اليوم جراء هذه الموجة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحويل أي طائرات من المطار للهبوط في مطارات أخرى.

وأضاف رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية أن غرفة المتابعة بالشركة تتابع حركة الملاحة الجوية بالمطار لحظة بلحظة، وأن مستوى الرؤية يشهد حاليًا تحسنًا لمستوى 2500 قدم مع تساقط الأمطار.