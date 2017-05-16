ماكرون يلتقي أمين عام الأمم المتحدة بقصر الإليزيه

باريس - (أ ف ب):

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بباريس الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ والذي يعد أول مسؤول أجنبي يتم استقباله بقصر الإليزيه في ظل الإدارة الجديدة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وجوتيريس سيجرون محادثة دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يذكر أن جوتيريش تم تعيينه في أكتوبر 2016 وتولى مهامه في أول يناير الماضي، واستقبله الرئيس السابق ﻓرانسوا أولاند في 14 نوفمبر 2016 وأشاد بتسمية رئيس الوزراء الاشتراكي البرتغالي الأسبق على رأس المنظمة الدولية، مثنيًا على التزامه وقناعاته وعمله.