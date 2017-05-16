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السراج: أتعهد بتأمين عودة النازحين وبدء إعادة الإعمار في سرت

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السراج: أتعهد بتأمين عودة النازحين وبدء إعادة الإعمار في سرت السراج: أتعهد بتأمين عودة النازحين وبدء إعادة الإعمار في سرت

مصراوي Masrawy

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج

طرابلس - (أ ش أ): 

تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، بتوفير الدعم اللازمة واحتياجات السكان وتأمين عودة النازحين وبدء مشاريع إعادة الإعمار في مدينة سرت.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن لقاء السراج مع عميد بلدية سرت يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه المجلس الرئاسي ببلدية سرت بعد تحريرها من تنظيم (داعش).

وأضاف أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع المعداني استعرض الأوضاع والمختنقات التي تعاني منها القطاعات الخدمية في المدينة والتحديات التي تواجهها.

وأشاد السراج خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها المجلس البلدي سرت رغم كل الصعوبات، مؤكدًا أن حكومة الوفاق الوطني لن تدخر جهدًا لدعم المدينة وتوفير ما يحتاجه السكان وتأمين عودة النازحين والبدء في مشاريع إعادة الإعمار بها.

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مصراوي Masrawy

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