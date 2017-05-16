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أهدى للزعيم «فيلا» وسيارة «فاخرة».. تفاصيل صداقة جمعت عادل إمام بمنتجه تامر مرسي

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التحرير

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علاقة صداقة قوية جمعت عادل إمام بالمنتج تامر مرسي ظلت 6 سنوات لم يعمل فيها "الزعيم" مع منتج غيره، لم تهزمها الأزمات أو الشائعات، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز المحطات في علاقة "الزعيم" بمنتجه تامر مرسي.

شائعات بالانفصال

على الرغم من إعلان المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام عن شركته الجديدة "ماجنوم" للإنتاج الفني وإعلان تعاقده مع والده لتقديم مسلسل هذا العام، فتكهن الكثيرون بانفصال الزعيم عن المنتج تامر مرسي، وهو الأمر الذي نفاه تعاون الأخير معه بالمسلسل، الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني القادم.

بداية التعاون في 2013

بدأ ذلك التعاون في 2013 بمسلسل "العراف"، الذي تدور فكرته حول رجل نصاب ينتحل الكثير من الشخصات ويهرب من رجال الشرطة لأعوام طويلة، إلى أن يقع في النهاية في قبضة الضابط، الذي كرّس حياته في مطاردته، لكن الكثير من الأمور الإنسانية تتدخل لتحدث فارقًا في حياة كلٍ من النصاب والضابط.

تعاون بعدها مع الزعيم في مسلسل "صاحب السعادة"، 2014 الذي تدور فكرته في إطار كوميدي حول حياة رجل يدعي بهجت بعد تقاعده من عمله، مع زوجته وأبنائه وأحفاده، وما يلاقيه من مشاكل بسبب غيرة زوجته الشديدة عليه، ومشاكل مع أبنائه وأزواجهم، وأحفاده بسبب اختلاف الأجيال بينهم.

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للعام الثالث على التوالي يتعاون بها المنتج تامر مرسي مع "الزعيم" في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، وتدور فكرته حول  أستاذ جامعي يساري الفكر، ويخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب، ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت عديدة وصادمة تظهر في حياته.

شاركا الثنائي أيضًا في مسلسل "مأمون وشركاه" في 2016،  وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي ساخر، حول رجل بخيل للغاية، الذي لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته، حتى ينفصلوا جميعًا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، وعن كيفية أخذها منه.

آخر تعاون بين الثنائي في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، والذي سوف يدخل به "الزعيم" السباق الرمضاني القادم، تدور أحداثه حول رجل يحب القراءة والكتب، وهو ما ساعده على الكتابة في إحدى الجرائد، لكنه كان يكتب تحت اسم مستعار، المشكلة أن هذه الكتابات كانت تشغل الرأي العام، وخاصة أنها تتحدث عن ، مما يوقع القائمين على الجريدة في مشاكل كثيرة.

هدايا ثمينة من تامر مرسي لـ"الزعيم"
تداولت الكثير من التقارير عن هدية المنتج تامر مرسي للزعيم في عيد ميلاده الذي يوافق 17 مايو، وهى فيلا بمدينة الشيخ زايد، الأمر الذي أثار دهشة الجمهور، خاصة أنها لم تكن الأولى، فأهدى تامر مرسي "الزعيم" فى عيد ميلاده الماضي سيارة رينج روفر، وأهداها إليه بموقع التصوير، وقيل وقتها إن سعرها يفوق المليوني جنيه.

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التحرير

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