من يدير «الأزهر».. الطيب أم مستشاره القانوني؟

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كشفت الأزمة التى ترتبت على قرار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتكليف الدكتور محمد المحرصاوى، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهرخلال الأسبوع الماضى، عن أن المستشار القانونى للإمام الأكبر محمد عبد السلام، هو صاحب القول الفصل فى حركة التعيينات والترقيات داخل أروقة الأزهر (جامع وجامعة)، وفقًا لتصريحات البعض من أساتذة الأزهر فى هذا الصدد.

قرار الطيب بتكليف المحرصاوى بالقيام بأعمال رئاسة الجامعة، أثار استياءً بين عدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث عكف نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر على عقد أكثر من مؤتمر للتنديد بمخالفة القانون من قبل مشيخة الأزهر، وتجاهل تمكين أقدم النواب الدكتور محمد أبو هاشم من رئاسة الجامعة، محملًا فى بيان رسمى له المسئولية كاملة للمستشار القانونى للطيب محمد عبد السلام، واصفين إياه بأنه استغل وظيفته، وأوهم بالمخالفة للقانون أن القرار سليم.

الكلمة العليا

ولد «عبدالسلام» فى 31 مارس 1980 فى قرية «نوب طريف»، التابعة لمركز «السنبلاوين» بمحافظة الدقهلية، والتحق بالأزهر الشريف، وتدرج فى مراحل تعليمه المختلفة، وصولًا إلى كلية الشريعة والقانون فى «طنطا»، حيث حصل على الليسانس بتقدير جيد جدًا.

دخل محمد عبد السلام إلى أروقة الأزهر الشريف، فى عام 2011، عن طريق الانتداب كمستشار قانونى لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومنذ ذلك الوقت أخذ على عاتقه توسيع صلاحياته. ورغم كون المستشار محمد عبد السلام مستشار قانوني للدكتور أحد الطيب إلا أنه دائما الظهور بجوار الطيب، فضلا عن أنه المتحكم فى جميع فعاليات الأزهر، ودائما مرافق له فى جميع جولاته سواء فى الداخل والخارج.

خلفيته القانونية لم تبعده عن صنع القرار داخل الأزهر، حيث عينه عضوًا فى اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر، ومن ذلك الحين أصبح صاحب الكلمة العليا فى أى تعيينات تتم داخل أروقة الأزهر وفقا لتأكيدات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فى بيانات النادى حول تلك الأزمة.

سيطرة كاملة

كشف البيان الثالث لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الذى انعقد أمس الإثنين، عن تجاوزات محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، واصفا دوره بالمشبوه والمستفز فى حق رجال الأزهر والقانون.

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وأوضح البيان، الموقع عليه من عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى فعاليات رفض قرار الطيب بتكليف المحرصاوى قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر، أن المستشار القانونى محمد عبد السلام أصبح المتحكم الأول فى قرارات المشيخة، مشيرين إلى أن عبد السلام رغم أنه رجل قانونى فقط، إلا أنه يشارك بالحضور فى اجتماعات وجلسات "مجمع البحوث الإسلامية" و جلسات "المجلس الأعلى للأزهر" و"مجلس حكماء المسلمين" و"قناة الأزهر" وكل اللجان المتعلقة بالمشيخة، أى لا يترك صغيرة ولا كبيرة داخل الأزهر تتم بعيد عنه.

مناشدة للرئيس

وأمام هيمنة المستشار محمد عبد السلام على قرارات التعيين والترقية لأساتذة الجامعة وجميع العاملين بالأزهر، وحضوره جميع لجان وجلسات هيئات الأزهر، ناشد نادى أعضاء هيئة التدريس لجامعة الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل التدخل لإنقاذ الأزهر.

ووجه النادى العديد من التساؤلات: هل من العقل أو القانون أن يتدخل فى اختيارعمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة وانتداب هذا والإلغاء لذلك؟.. وهل من حقه كمستشار للإمام الأكبر أن يتدخل فى ابتعاث كل المبتعثين للخارج؟ وهل من حقه أن يتدخل فى تلبية ما تطلبه الدول الشقيقة من كبار الدعاة لشهر رمضان؟

صرخة كبار العلماء

تجاوزات مسشتار شيخ الأزهر القانونى، لم تقتصر على أساتذة جامعة الأزهر، بل طالت بعض القيادات داخل أروقة مشيخة الأزهر، حيث حمل الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة وأقدمهم، تجاهل تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، وتكليف الدكتور المحرصاوى للمستشار القانونى لشيخ الأزهر باعتباره أنه رجل قانون، وأوهم بالخطأ وبالمخالفة أن تكليف المحرصاوى قرار قانوني فى تصريح له لـ"التحرير".

كما وجه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رسالة مباشرة وواضحة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الرجوع للحق قائلا "الرجوع للحق فضيلة والاستمرار فى الباطل رذيلة"، وطالب هاشم، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر نادى أعضاء هيئة التدريس حول تمكين أقدم نواب رئيس الجامعة برئاسة جامعة الأزهر بدلا من المحرصاوى خلال الساعات الماضية، الطيب بضرورة التخلص من البطانة السوء فى إشارة إلى المستشار محمد عبد السلام، وكذلك بتمكين الدكتور محمد أبو هاشم باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة من القيام بأعمال رئيس الجامعة وذلك حفاظًا على تاريخ الأزهر.

وأوضح عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تجاوزات محمد عبد السلام، تخطت كل الخطوط الحمراء، على حد قوله، مؤكدًا أنه يجب محاسبة الأخير، بعد أن تسبب في إحراج الطيب، بمخالفته كل اللوائح.