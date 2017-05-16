فيديو| «الجندي»: البعض يستغل زلات اللسان لنشر الفتنة

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حذر الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيوخ من وجود جهات كثيرة ومتعددة تسعى إلى الترصد بهم وتتمنى وقوعهم في الأخطاء .

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc": "البعض يستغل زلات اللسان لنشر الفتنة والسوء وزرع الفتنة، موجها حديثه للمشايخ: "كن حويطًا وفاهمًا ومُخلصا لله تعالى والوطن، وتكون نيتك صافية وقلبك سليم".

وتابع: "السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية حولت المعلومات لقنابل، ويا ريت بتوع السوشيال يسعدونا ويجيبوا واحد يفهم الكلام اللي بيتقال ويعرف يصيغ الخبر بشكل كويس".