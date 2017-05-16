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أحمد عكاشة: «الأنثي أقوى من الرجل.. و20% منهن يعانين الاكتئاب»

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أحمد عكاشة: «الأنثي أقوى من الرجل.. و20% منهن يعانين الاكتئاب» أحمد عكاشة: «الأنثي أقوى من الرجل.. و20% منهن يعانين الاكتئاب»

التحرير

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قال الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار علماء ، إن «الإنسان لا يمكن أن تكون له كينونة إلا إذا ارتبط بجذوره»، مشيرًا إلى أن «الصحة هي جودة الحياة النفسية والجسدية والاجتماعية».

وأضاف عكاشة، خلال محاضرة له نقلتها فضائية «إكسترا نيوز»، أن «النهضة الحقيقية تتمثل في قبول الآخر وتجنب الشك ونبذ التخوين»، لافتًا إلى أن «السعادة عملية عقلية بحتة، وليست مرتبطة بنفوذ أو غنى، أو بعمر الإنسان سواء كان طفلًا أم شيخًا».

وأكد أن الطب النفسي يعالج المشاعر السلبية، موضحًا أن نسبة الاكتئاب لم تزيد في مصر كما يتردد، لافتًا إلى أن النسبة الحقيقية تتراوح ما بين 17 إلى 20% من النساء، بينما من الرجال 10%.

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وتابع: «بالرغم من اكتئاب السيدات، والطمس، والولادة، والرضاعة، وخدمة البيت، والتربية، والشغل، إلا أنها تعيش أكثر من الرجال، والأنثي بيولوجيًا أقوى من الرجل».

 

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