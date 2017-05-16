أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

علي جمعة: «التمثيل لا شيء فيه شرعا.. البيئة المحيطة به هي المشكلة»

Google+ Print
علي جمعة: «التمثيل لا شيء فيه شرعا.. البيئة المحيطة به هي المشكلة» علي جمعة: «التمثيل لا شيء فيه شرعا.. البيئة المحيطة به هي المشكلة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قضية حكم التمثيل والموسيقى فيها شيء من الالتباس لدى العامة، لافتًا إلى أن «الغناء قبيحه قبيح، وصحيحه صحيح»، موضحًا أن «التمثيل كمحاكاة لا شيء فيه شرعًا».

وأضاف جمعة، خلال برنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه «حينما يُسأل عن حكم التمثيل يظهر أمامه ملفين في منتهى الحساسية، الأول التمثيل نفسه، والثاني البيئة المحيطة بالتمثيل»، مشيرًا إلى أن بعض المشايخ حرموا التمثيل لأنه عندهم نوع من الهزّل والكذب، وذلك في بدايات السينما.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن «الإخوة النابتة والسلفية قالوا بأن بيئة التمثيل خطيرة، ولا يأمن الشخص على بنته أن تسلك هذا المسلك، وقال هذا محمد عبد الوهاب»، مستكملًا: «ونقول للعاملين في البيئة التمثيلة أن يحاولوا أن يكونوا أكثر التزامًا، وأنا شاهدت بعيني شكري سرحان وهو يصلي ويداوم على ذلك، وكذلك شفيق نور الدين، وأيضًا علي الشريف الذي كان من آل البيت».

وأكد أن «التمثيل الآن أصبح فنًا له أهدافه وغاياته وتأثيره لدى عموم الناس، وينبغى أن ينقل فيه الممثل القيم الإيجابية والأخلاق وأن يُكرههم في الشر، وهذا نوع من أنواع النصيحة»، مشدّد على أن «التمثيل في ذاته، أو في دراسته، أو في استعماله من أجل إيصال الخير للناس، لا بأس به، ولكن على من يدخله يحاول أن يتقي الله حتى لا يُستدرج، لأن مفاتن هذا الوسط كثيرة وخطيرة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي

البدري يفكر في صالح جمعة «أساسيا» أمام الشرقية

البدري يفكر في صالح جمعة «أساسيا» أمام الشرقية

مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش بثلاثية

مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش بثلاثية