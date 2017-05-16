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تدريبات تأهيلية لمروان وسليمان وحمودي بمران الأهلي

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تدريبات تأهيلية لمروان وسليمان وحمودي بمران الأهلي تدريبات تأهيلية لمروان وسليمان وحمودي بمران الأهلي

التحرير

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بدأ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية في مران الفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى محسن بالمشي حول ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.

وكان «محسن» قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأدى الثنائي وليد سليمان وأحمد حمودي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، على هامش مران القريق الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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ودخل الثنائي في تدريبات تأهيلية بصالة الجيم تحت إشراف محمد أبو العلا المعد البدني للقريق.

ويعاني وليد سليمان من إصابة على مستوى الركبه، بينما يعاني "حمودي" من إجهاد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلى لمباراة الشرقية والمقرر لها غداً فى السابعه مساءً على ملعب السلام بمدينة النهضه في إطار الأسبوع الـ٢٩ من بطولة الدورى العام.

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