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وزير العدل الكويتي يصل القاهرة

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وزير العدل الكويتي يصل القاهرة وزير العدل الكويتي يصل القاهرة

مصراوي Masrawy

الدكتور فالح العزب وزير العدل والدولة لشئون مجلس ا

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الدكتور فالح العزب وزير العدل والدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الـ (60) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير العدل الكويتي من استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة القادمة من الكويت.

ويبحث اجتماع الوزراء الغرب عدة قضايا في مقدمتها تطوير وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون القضائي.

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