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فينالدوم: مباراة ميدلزبره هي الأكبر لنا هذا الموسم

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فينالدوم: مباراة ميدلزبره هي الأكبر لنا هذا الموسم فينالدوم: مباراة ميدلزبره هي الأكبر لنا هذا الموسم

التحرير

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يسعى الهولندي جيني فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، إلى أداء مشابه للمباراة التي قدمها فريقه أمام وست هام يونايتد، يوم الأحد القادم لضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأبقى فوز ليفربول الأسبوع الماضي على الهامرز برباعية نظيفة حظوظ الفريق في التأهل للبطولة الأوروبية، وكل ما على الريدز فعله هو الفوز على ميدلزبره لضمان مقعدهم.

هذا وتعامل فينالدوم ورفاقه مع الضغط في ملعب لندن بأفضل طريقة ممكنة، ويجد لاعب الوسط نفسه واثقاً من قدرة الفريق على تكرار ذلك للعودة إلى دوري الأبطال.

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وقال اللاعب الهولندي الدولي في حديثه مع الموقع الرسمي: "ستكون هذه أكبر مباراة لنا هذا الموسم، سنتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في حالة فوزنا ومن الممكن أن نفقد الفرصة إن تعادلنا أو خسرنا".

وتابع: "لدينا فرصة كبيرة ولكننا نحتاج لتحقيق النتيجة المطلوبة، مركزنا النهائي في جدول ترتيب الدوري تحت سيطرتنا، يمكننا تسهيل المهمة على أنفسنا عبر اللعب جيداً وتسجيل الأهداف، يجب أن نبدأ بشكل جيد ونركز على هدفنا".

وأضاف: "في هذه المرحلة من الموسم كل مباراة تصبح أكثر أهمية، كنا نعلم أمام ويست هام أننا نحتاج للفوز وكان أداء الفريق ممتازاً، سجلنا أربعة أهداف وحافظنا على نظافة شباكنا، يجب الآن تكرار ذلك أمام ميدلزبره".

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التحرير

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