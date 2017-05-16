أوريجي: مباراة ميدلزبره ستكون بمثابة النهائي

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يستعد نادي ليفربول للعب مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم الأحد القادم، أمام فريق ميدلزبره مع فرصة ضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في حالة تحقيق الفوز، وأصر المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي أن الريدز سيعطي كل ما عنده لتحقيق ذلك.

وضمن فوز الريدز العريض برباعية نظيفة على وست هام يونايتد يوم الأحد الماضي، بقاء مصير التأهل لأوروبا بين أيدي الفريق قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

ومع أفضلية اللعب على الآنفيلد، يثق أوريجي في قدرة فريق يورجن كلوب على تحقيق الفوز، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "ستكون المباراة بمثابة النهائي لذلك سنقدم كل ما عندنا".

وتابع: "نحتاج للعب بطريقتنا وأعتقد أننا نمتلك فرصة كبيرة في تحقيق الفوز إن أظهرنا نفس العقلية التي رأيناها أمام ويست هام في اللقاء الأخير".

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وأضاف المهاجم البلجيكي: "عملنا بجهد كبير طوال الموسم لتحقيق هذا الهدف ونريد إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن، كانت لدينا مباراتين قبل مواجهة ويست هام، ومع فوزنا الأخير تبقت لنا مباراة واحدة لنقدم فيها كل ما عندنا، ستكون المباراة على أرضنا وسيعطينا ذلك الكثير من الثقة والإيمان بقدراتنا".

وواصل حديثه: "أثبتنا في لقاء ويست هام تكاتفنا كمجموعة وقدمنا أفضل مستوياتنا، كانت جودتنا واضحة واستمتع الجميع باللقاء، نحن نعلم أننا نمتلك مميزات هجومية وأظهرنا ذلك بتسجيل أربعة أهداف".

وأختتم: "يعطينا المشجعون الكثير من المساندة وهم الرجل الـ12 في الملعب، مما يعطينا الأفضلية، سنقدم كل ما عندنا للفوز باللقاء أمام ميدلزبره".