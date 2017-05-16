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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بصرف "العلاوة" بأثر رجعي من يوليو

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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بصرف "العلاوة" بأثر رجعي من يوليو الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بصرف "العلاوة" بأثر رجعي من يوليو

مصراوي Masrawy

وزير المالية عمرو الجارحي

كتب – عبد الله قدري:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية عمرو الجارحي رقم 125 لسنة 2017، بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه " تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017، المشار إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه "تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه بنسبة (10%) من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30/6/2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى 120 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 ويستمر صرف هذه العلاوة في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها".

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