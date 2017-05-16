الدولة تبدء تنفيذ توجيهات السيسي باسترداد أراضي وضع اليد

بالفيديو - من داخل كواليس "ليلة": حُلم عودة المسرح الغنائي يتحقق

قصة أول مُحجبة تكسر قواعد لعبة الملاكمة الأمريكية (حوار)

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من الركام إلى العلم.. حين عرفت قرية مصرية معنى "المدرسة"