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تحرير 34 محضرًا تموينيًا لمخابز ومطاعم بالوادي الجديد

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تحرير 34 محضرًا تموينيًا لمخابز ومطاعم بالوادي الجديد تحرير 34 محضرًا تموينيًا لمخابز ومطاعم بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

المقدم احمد عبد الرحيم الدربي رئيس مباحث

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

حررت مباحث التموين في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، 34 مخالفة ومحضرًا، في حملة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الرحيم الدربي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 8 محاضر لمحال تجارية ومطاعم لم تعلن عن أسعارها، و8 محاضر عرض مواد غذائية خارج المحل، و8 محاضر لمخابز غير مطابق للمواصفات.

كما حررت الحملة 5 محاضر لمطاعم لم تحمل عمالتها شهادات صحية، ومحضرين لمخبز ينتج خبزًا ناقص الوزن، ومحضرًا لمخبز لا يملك ميزانًا حساسًا، ومحضرين لمخبز به عجز في وزن جوال دقيق داخل مطحن مركز الخارجة.

حررت المحاضر الرسمية اللازمة، وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.​

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