أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس أوغندا يحذر كبار مسئولي الأمن من استخدام التعذيب

Google+ Print
رئيس أوغندا يحذر كبار مسئولي الأمن من استخدام التعذيب رئيس أوغندا يحذر كبار مسئولي الأمن من استخدام التعذيب

مصراوي Masrawy

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

كامبالا - (أ ش أ):

حذر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في خطاب وجهه إلى كبار مسئولي الأمن، من استخدام التعذيب، واصفًا إياه بأنه أمر غير ضروري وخاطئ ولا يجب أن يتم استخدامه مرة أخرى".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، عن موسيفيني قوله إن التعذيب استخدم في بعض الأحيان ضد الأبرياء وهو أمر غير عادل قد يدفعهم للاعتراف بالتهمة لإيقاف الألم، مضيفا أن المحققين الجيدين يستطيعون الحصول على الإدانات دون استخدام التعذيب.

وجاء هذا الخطاب في أعقاب تقارير إعلامية تزعم بتعذيب عدة أشخاص يشتبه في صلتهم بمقتل أحد كبار ضباط الشرطة، وتتهم جماعات حقوقية مسئولي أمن أوغنديين باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

يذكر أن مساعد المفتش العام للشرطة الأوغندية أندرو فيليكس كاويسي - ثالث أكبر ضابط شرطة في البلاد - لقي مصرعه جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين خارج منزله في مارس الماضي.

وكانت صحف أوغندية قد أظهرت المشتبه بهم في قتل كاويسي عليهم علامات واضحة لإصابات عند ظهورهم في المحكمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022

ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة