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أعمال ردم للترع والمصارف والرياحات بمركز الواسطى ببنى سويف

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أعمال ردم للترع والمصارف والرياحات بمركز الواسطى ببنى سويف أعمال ردم للترع والمصارف والرياحات بمركز الواسطى ببنى سويف

بعد المحاولات المتكررة والمستميتة من أهالى مركز الواسطى ببنى سويف لردم مجرى النيل والبناء عليه تجرى الآن أعمال ردم جديدة للترع والمصارف والرياحات الكائنة بالمركز من أجل البناء عليها، وهو ما ينذر بكارثة خطيرة نتيجة بوار آلاف الأفدنة بمركز الواسطى، إضافة إلى أن ذلك سيتسبب فى زيارة نسبة العشوائيات نتيجة البناء على مناطق الردم دون تنظيم، حيث يقوم بعض أهالى قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى بردم مصرف الخور المسئول عن تصريف المياه الزائدة بترعة الإبراهيمية لنهر النيل من أجل البناء عليه مستغلين الأحداث التى تمر بها البلاد.
> وهو ما سيتسبب فى بوار الأراضى الزراعية المجاورة للمصرف نتيجة زيادة ملوحة الأراضى الزراعية الموجودة بزمام مركز الواسطى، إضافة إلى أن ردمه سيؤدى لزيادة منسوب المياه الجوفية بمركز الواسطى وخاصة المناطق المحيطة بترعة الإبراهيمية مما سيؤدى لتصدع العقارات والمنازل.
> يأتى ذلك فى ظل غياب الرقابة بالمحافظة واختفاء مسئولى الرى بالمحافظة.

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مصر 365