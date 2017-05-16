زفة بقميص نوم وقصة شعر «الفتوة».. مواطنون تأثروا بأدوار الـ«بلطجية»

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يتأثر الجمهور بأدوار فنية مختلفة، ويركز البعض على الثقافة، التي انتشرت فجأة في السينما، حتى وصلت الأعمال الدرامية، وتتمثل في دور "البلطجي" أو "ابن البلد"، حتى يقلدها البعض ويقتدي بها، وتصبح هي المثل الأعلى بالنسبة له، في ظل الانتقادات الكثيرة الموجهة لمثل تلك الأعمال والتي يرد دائمًا أبطالها ومخرجوها بتقديمهم الواقع.

ويستعرض موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المواطنين المقلدين والمتأثرين بأدوار "البلطجية":

1- عبده الفتوة

أثار الفنان اللبناني سامو زين الجدل حوله بعد تجسيده دور البلطجي في إحدى حكايات مسلسل "طعم الحياة"، الأمر الذي جعله يسخر من دوره بنفسه حتى بدأ في ترديد جمل مرددة من الشخصية التي قام بها "عبده الفتوة" قائلاً: "عندما يتحدث الفتوه كله يستمع مدام هى كدة يبقى أرارنا بالصلاة على النبى إننا نقفل المعادى كله يخلى باله هيبقى فيه رمى مصاصات وتكسير بسكوت واقلام رصاص واللى خايف يروح.. كلام فتوات، خلصانة ببشلة".

ونشرت الصفحة الرسمية لعبده الفتوة على موقع "فيسبوك" لشاب قرر أن يقلد شكل وطريقة سامو في شخصية عبده الفتوة، وعلّق صاحب الصفحة عليها قائلاً: "حب الناس يعمل اكتر من كده بس ماتعملش كده تانى يا شبح!".

2- الأسطورة

شهدت الشخصية التي قام بها الفنان محمد رمضان بمسلسل "الأسطورة"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، نجاحًا واسعًا، حتى بدأ البعض في تقليدها كمشاهد ساخرة، بينما توجّه آخرون للاقتداء بها وبملامحها حتى في تصرفاتها.

وقلّد عدد من جمهور رمضان حلاقة ذقن "الأسطورة" حتى أصبحت موضة شعبية، والمشهد الذي تأثر به المشاهدون وظهر تأثيره من خلال تقليدهم إياه كان زفة أحد الممثلين في الشارع بـ"قميص نوم" وتصويره عبر الهواتف المحمولة، تكرر نفس تفاصيل المشهد بقرية "الخواجات" التابعة لمركز "يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، حيث جرّد أهالي عائلة "اللاهوني" رجلًا من ملابسه صور زوجة أحد الموظفين من ذويهم في أوضاع مخلة وسرّبها على الـ"سوشيال ميديا" وكان عقابه أنهم ألبسوه قميص نوم وطافوا به جميع أنحاء القرية.

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3- إبراهيم الأبيض

قرّر شاب يُدعى محمود محمد أحمد، من دار السلام، طالب بمعهد الحاسب الآلي، شراء سلاح أبيض، بعد خروجه من العرض الخاص لفيلم "إبراهيم الأبيض"، وسرعان ما ترك منزله بعد إخبار والده أن الشخصية التي جسدها الفنان أحمد السقا في فيلم "إبراهيم الأبيض" أعجبته وقرر تطبيقها في الواقع، واستغاث الأب بأحد أصدقاء محمود ليعيده إلى المنزل إلا أن الأخير طعن صديقه بالخنجر، وجاء ذلك وفقًا لاعترافاته أمام النيابة بعدما تلقى قسم شرطة "دار السلام" بلاغاً بطعن شاب لديه 24 عاماً يعمل نقاشًا على يد صديقه الذي أعلن أنه كان يقلد شخصية "إبراهيم الأبيض".

4- عبده موتة

تم إلقاء القبض على شاب يُدعى محمود لديه 20 عاماً، بعد أن اشترى ثعبانًا كان دليل هيبته بمسكنه في شارع "الوايلي"، تأثراً بشخصية محمد رمضان في فيلم "عبده موتة"، الذي اشترى ثعباناً كي يحميه حتى اتخذه كصديق، إذ قال محمود بعد التحقيق معه بتهمة معاكسة فتاة وإلقاء ثعبان على جسدها: "اشتريت الثعبان عشان أجيب حقي بدراعي والراجل في الوايلي يكلمني أو يرفع صوته عليا".

وسبّبت طفلة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر لها صور ومقاطع فيديو وهي ترقص بالسكين تقليداً لـ"عبده موتة" بتشجيع أهلها في أحد الأفراح الشعبية.



5- حسن هدهد

أصبحت قصة شعر الشخصية التي قام بها الفنان الراحل أحمد زكي "حسن هدهد" في فيلم "كابوريا"، الموضة الشائعة بعد عرض الفيلم في بدايات التسعينيات، وأحدثت قصة الفيلم ضجة كبيرة بالشارع المصري، خاصة أنها كانت تلمس الشاب البسيط و"ابن البلد" وقتها الذي يقلد التقاليع الغربية.