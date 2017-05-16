تخصيص كشك وشقة لأسرة طالبة توفيت أمام مدرسة بشبرا الخيمة

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قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، منح ترخيص كشك وتوفير شقة سكنية لأسرة طالبة لقيت مصرعها في حادث عقب خروجها من الامتحان بشارع إسكو بشبرا الخيمة.

وجه عشماوي تعليمات لمسؤولي مديرية الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية لزميلتها المصابة بنفس الحادث، واستكمال إجراء العمليات اللازمة لها حتى تتعافى تماما وتعود لبيتها، مع توفير شقة سكنية لأسرتها.

وكلف المحافظ، الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، بشن حملات مستمرة في محيط المدارس وإنشاء مطبات صناعية أمامها، منعًا لتكرار وقوع حوادث أخرى.

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كانت طالبة بالمرحلة الابتدائية لقيت مصرعها وأصيبت أخرى، في 4 مايو الجاري، حيث صدمتهما سيارة نصف نقل مسرعة أمام مجمع مدارس اسكو بهتيم بشبرا الخيمة، عقب خروجهما من الامتحان وقام السائق بالهروب.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتم ضبط السائق والسيارة وتولت النيابة التحقيق.