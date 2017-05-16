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قمة «مصرية - أردنية» في القاهرة.. غدًا

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قمة «مصرية - أردنية» في القاهرة.. غدًا قمة «مصرية - أردنية» في القاهرة.. غدًا

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح ، غدًا الأربعاء، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن تتناول مباحثات السيسي وعبد الله، التشاور بشأن مختلف جوانب العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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كما يتم استعراض الجهود المصرية والعربية لكسر الجمود القائم في عملية السلام في الشرق الأوسط، لا سيما قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي يعقدها الرئيس الأمريكى دونالد ، بالرياض، الأسبوع المقبل، مع القادة العرب بحضور الرئيس السيسي.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أيضا أن تبحث القمة عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية، والأوضاع في كل من ليبيا والعراق واليمن وجهود السياسية المبذولة لحل تلك الأزمات وجهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب.

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التحرير

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