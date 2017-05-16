فيديو| خالد الجندي: ضرب الأبناء يخرج جيلا من العبيد والخرفان

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قال الشيخ خالد الجندي، مساء الثلاثاء، إن «ضرب الأبناء من قِبل الوالدين يؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة العواقب، إلا في حدود معينة، أهمها أن يكون بهدف الزجر لا بهدف التأديب».

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «DMC»: «قول النبي (اضربوهم عليها من عشر) ليس معناه طير عينه وشلّفت وشه وافتح دماغه.. المقصود هو الزجر فقط، ولكن ضرب الأبناء يؤدي إلى تضييع الشخصية ويتنافى مع كرامة الإنسان، والنبي لم يضرب أحد من أبنائه ولا خدامه قط».

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أكد أن «ضرب الأبناء جريمة يجب أن يآخذ عليها الأب أو الأم، ضرب الأبناء إهدار للشخصية والكرامة، وتجاوز وتعدي على مخلوقات الله، ويؤدي إلى إنتاج جيل من العبيد والقطيع البهائمي الذي لا قيمة ولا وزن له، ويصنع خادم ولا يصنع قائد، ويخرج جيل تلقيني كالخرفان».



