المالية: علاوة الـ10% ستصرف قبل رمضان

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أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن رئيس الوزراء أقر صرف العلاوة بنسبة 10% وسيتم صرفها قبل شهر رمضان بأثر رجعي من يوليو 2016، على أن يتم الصرف بعد ذلك وفقا للتواريخ المقررة.

وأضاف الجارحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات على ضريبة الدمغة في البورصة تم عرضه على لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالته للجلسة العامة للبرلمان لإقراره والتصويت عليه.

وأوضح أنه تم مناقشة الموازنة، أمس الإثنين، فى البرلمان، وسيتم إعادة فتح السندات الدولارية بقيمة تتراوح من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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وحول مقترح النائب محمد السويدي بتوجيه جزء من الصناديق الخاصة إلى التموين، أكد أنه سيتم دراسة هذا المقترح مع الحكومة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الصناديق تبلغ نحو 33 مليار جنيه وليس 600 مليار كما يشاع.

وعلى جانب آخر، قال إنه لا يريد الربط بين الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد والشروط التى تم وضعها للحصول على هذه الشرائح، مؤكدا أن مصر تنفذ البرنامج الاقتصادي بحذافيره وأن مصر هى من طرقت أبواب الصندوق.