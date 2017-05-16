هآرتس: مصريون وإسرائيليون وإيرانيون يفتتحون مشروعا علميا بالأردن

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علماء إيران رفضوا الحديث للإعلام العبري وكشف علاقتهم مع الإسرائليين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المملكة الأردنية شهدت اليوم، افتتاح مشروع علمي إقليمي لتسريع الإلكترونيات والمعروف باسم (سيسام) والذي يشارك فيه علماء وخبراء من مصر والكويت وإيران وباكستان ودول أخرى.

ونقلت عن مجتبى فرودسي، السفير الإيراني بالأردن، قوله "باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ندعوكم للعمل معنا وتوزيع الإنجازات العلمية ودفع التقدم في الشرق الأوسط، تجسد حلم ونبؤة مشروع (سيسام) هو إنجاز هام يعطي فرصة للتعاون الإقليمي، إنه فرصة مستقبلية للطلاب الإيرانيين للعمل في الأبحاث وتحصيل المعرفة".

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وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "5 من العلماء الإيرانيين الذين تواجدوا في افتتاح المشروع انتابهم الخوف من التحدث مع الإعلام الإسرائيلي أو الكشف عن أي علاقة بينهم وبين الخبراء القادمين من تل أبيب".

ونقلت عن بيرتس فزان -مدير عام وزارة العلوم الإسرائيلية- قوله خلال مشاركته بتدشين المشروع "من خلال التعاون الإقليمي نحن نأمل في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، بالوسيلة التي يتغلغل فيها التعاون العلمي لمجالات أخرى، لقد تعلمنا من العلم أنه يمكمننا تعزيز العلاقات والتحالفات، وأن تطور منطقتنا ونكون جاهزين لتحديات القرن الـ21".

وكمت نقلت عن البروفسور التركي جنسر اوكلو -أحد المشاركين- قوله "لم أترك لحوادث مثل حادثة (مرمرة) أو أي وقائع أخرى وفترات توتر، أن تؤثر علي ؛ نحن لا نخلط بين السياسة والعلم، والعمل على إقامة المشروع لم تأتي من منطلق أسباب سياسية، إنني أؤمن أن الإنسان لابد أن تكون طبيعته طيبة ولا يغير المكان الذيجاء منه من الأمر شيئا".