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علي جمعة عن «التاتو»: «بلاش ننقل الثقافة الغربية بغباوة»

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علي جمعة عن «التاتو»: «بلاش ننقل الثقافة الغربية بغباوة» علي جمعة عن «التاتو»: «بلاش ننقل الثقافة الغربية بغباوة»

التحرير

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ناشد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الشباب المصري بـ"عدم استيراد الغباوة ونقل أسس الثقافة الغربية والتخلص من هذه العادة الغريبة"، في إشارة إلى التاتو والوشم.

وأوضح جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc": "رشدى أباظة عندما قام برسم تمر حنة على يده معنى ذلك أنه مهووس في دماغه، بلاش نقلد كل حاجه وخلاص".

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وتابع: "الوشم يخرم ثقب حتى يصل للدم ويخرم منه الدم ويقوم بإنزال مادة تسمى التوتيا قابلة للتلون منها أزرق وأحمر واسود..الخ، لتملأ هذا الثقب، وهذا الدم نجس وحرام شرعًا، مؤكدا أن الوشم الذي لا يأتى بدم ويظل لمدة 6 شهور جائز".

واستكمل: "هناك نوع ثالث من التاتو مجرد تاتو شكلي بالرسم على الجلد يشبه الحنه، فهذا حلال".

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التحرير

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