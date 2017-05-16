المرشح الرئاسي الإيراني "جهانجيري" ينسحب لصالح روحاني

طهران - (د ب أ):

أعلن المرشح الرئاسي الإيراني المحسوب على التيار الإصلاحي إسحاق جهانجيري، اليوم الثلاثاء، انسحابه من السباق لصالح المرشح الرئاسي الرئيس حسن روحاني.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن قرار جهانجيري بالانسحاب جاء بعد دعوة موجهة إليه من "المجلس الأعلى لتيار الإصلاحيين بهذا الشأن.

وكان المجلس أعرب عن تقديره لجهود جهانجيري ودعاه إلى الانسحاب لصالح روحاني الذي يتفق عليه جميع الإصلاحيون.

يأتي هذا بعد يوم واحد من انسحاب رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف من الانتخابات الرئاسية المقررة، الجمعة، من أجل تحسين حظوظ المرشح المحافظ سيد إبراهيم رئيسي.

وبهذا، فإنه يتبقى أربعة مرشحين لخوض الانتخابات، بينهم روحاني ورئيسي، الذي يبدو أن الانتخابات ستكون منحصرة بينهما بصورة أساسية.

ورئيسي رجل دين ومحام ويعد صفحة بيضاء من الناحية السياسية، وإن كان يتمتع بدعم كامل من رجال الدين النافذين.