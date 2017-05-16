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مجهولون يسرقون مكتب تموين الخصوص في القليوبية

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مجهولون يسرقون مكتب تموين الخصوص في القليوبية مجهولون يسرقون مكتب تموين الخصوص في القليوبية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

هاجم مجهولون، اليوم الثلاثاء، مكتب تموين الخصوص في محافظة القليوبية، حيث سرقوا بعض محتوياته وفروا هاربين.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد، إخطارًا من اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، بسرقة ماكينة تحديث البطاقات التموينية، ضمن محتويات استولى عليها مجهولون هاجموا مكتب تموين الخصوص.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديد المتهمين.​

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