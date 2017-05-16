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الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم للمسلمين في موريشيوس

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الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم للمسلمين في موريشيوس الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم للمسلمين في موريشيوس

مصراوي Masrawy

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

القاهرة - (أ ش أ):

​أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم لأبناء المسلمين في موريشيوس، وزيادة منح الطلاب للدراسة بمختلف معاهد الأزهر وكلياته، وتدريب الأئمة على مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجههم هناك.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر اليوم الثلاثاء، الدكتور عبد الأنيف سوريفان سفير موريشيوس بالقاهرة.

ورحب الإمام الأكبر بسفير موريشيوس بمشيخة الأزهر الشريف، مؤكدًا الاستعداد لاستقبال طلاب موريشيوس بمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأعرب سفير موريشيوس عن تقديره للأزهر الشريف ودوره في نشر قيم السلام والتسامح والاعتدال، مشيدًا بمؤتمر الأزهر العالمي السلام الذي رسخ للسلام بين الأديان، مضيفًا أن زيارة اليوم تأتي في إطار استمرار التواصل والتعاون مع الأزهر الشريف في كافة المجالات العلمية والدعوية.

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