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"إسماعيل" يوجه باستيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن استعدادًا لشهر رمضان

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"إسماعيل" يوجه باستيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن استعدادًا لشهر رمضان "إسماعيل" يوجه باستيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن استعدادًا لشهر رمضان

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:

وجَّه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مؤكدا أهمية ضمان توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق، والعمل على زيادة منافذ التوزيع والتأكد من إمدادها بالسلع بكميات مناسبة وبالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، ومتابعة احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لخطة تدفقات السلع الغذائية الأساسية واستقراراها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور على مصيلحي وزير والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستعدادات الجارية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وذلك عن طريق المجمعات الاستهلاكية، ومشروع "جمعيتي"، والمنافذ الثابتة والمتحركة والتي سيتم تدعيمها من خلال مشروع العربات المبردة، فضلا عن معارض مبادرة "أهلا رمضان" التي يتم إقامتها في مختلف المحافظات، حيث تم التنسيق مع الشركات المنتجة من خلال الغرف التجارية لتحديد الكميات المطلوبة من السلع.

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