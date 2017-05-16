رئيس اتحاد نساء مصر: الجمعيات الأهلية تشارك الحكومة في تحقيق التنمية

كتبت - هاجر حسني:

قالت هدي بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إن الجمعيات الأهلية شريكة للحكومات في تحقيق التنمية بما لها من أدوار متعددة منها: تقديم الخدمات بشكل مباشر وكذلك التأثير في السياسات التي تساهم في تحقيق التنمية، مضيفة أن المجتمع المدني يمتلك الأدوات والمهارات التي تؤهله لتطبيق المساواة في المجتمعات.

وأضافت خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يعقد برعاية الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن الجمعيات تستطيع الوصول إلى قطاعات واسعة من المجتمع وبالتالي فإنها تنقل نبض الجماهير وتستطيع الوقوف عند احتياجاته.

وأشارت إلى أن هناك جمعيات في مصر لعبت دورًا كبيرًا في تقديم مستوى خدمة متميز وساهمت بأدوارها في التنمية المستدامة.

وتابعت: "العبء الأكبر يقع على الحكومات، فهي المسؤولة عن تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغذاء وغيرها".

وقالت بدران إن التمويل دائماً ما يمثل موضوعا حساسًا بالنسبة للجمعيات الأهلية، رغم أن الدول الغنية ملزمة دولياً بتقديم دعم مالي للدول الفقيرة، ومؤكدة أن الدول الغنية يجب أن تفي بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة، لأن مشكلات الدول الفقيرة ستؤثر مستقبلاً على الدول الغنية، كانتشار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بسبب الفقر كمثال واضح لنقص التنمية في الدول التي تمثل مصدرا للهجرة، بحسب قولها.​