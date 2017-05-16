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عبد الحفيظ: ترتيبات سفر سعد سمير للكاميرون تسير بشكل جيد

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عبد الحفيظ: ترتيبات سفر سعد سمير للكاميرون تسير بشكل جيد عبد الحفيظ: ترتيبات سفر سعد سمير للكاميرون تسير بشكل جيد

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ترتيبات سفر سعد سمير، مدافع الفريق إلى الكاميرون تسير بشكل جيد خلال هذه الساعات، لحسم موقفه ومرافقته للبعثة في تلك الرحلة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن هناك اتصالات وترتيبات تجري مع الجهات المعنية، حتى يتمكن اللاعب من السفر مع البعثة.

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ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى الكاميرون يوم 20 مايو الجاري، لملاقاة فريق القطن يوم 23 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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