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سويلم: دعوة الزمالك والمقاصة للتحقيق في مباراة الأزمة

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سويلم: دعوة الزمالك والمقاصة للتحقيق في مباراة الأزمة سويلم: دعوة الزمالك والمقاصة للتحقيق في مباراة الأزمة

التحرير

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أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن لجنة التظلمات قررت، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، دعوة ناديي  ومصر المقاصة لجلسة يوم الأحد المقبل، للتحقيق في مباراة الأزمة، التي انسحب منها الزمالك، أمام المقاصة.

وقال سويلم في تصريحات لإذاعة "راديو هيتس"، إنه سيرسل خطابًا لكل من بكري سليم وعلاء مقلد المديرين التنفيذيين للزمالك والمقاصة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإبلاغهم بموعد الجلسة.

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وأضاف سويلم أن هناك محاولات جادة لإنهاء هذه الأزمة بإصدار قرار نهائي بها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تغريم الزمالك 200 ألف جنيه، واعتماد خسارته وخصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم، لعدم ذهاب الفريق إلى ملعب بتروسبورت، والانسحاب من مباراة المقاصة.

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التحرير

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