كيلليني: لا نفكر في الثلاثية

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تحدث جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، في مؤتمر صحفي، قبل لقاء الفريق غدًا أمام لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا.

ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر "تويتر" تصريحات اللاعب، التي قال فيها: "من الجميل أن نتواجد هنا للعام الثالث على التوالي، فخر لي، والأمل هو الفوز باللقب الأول لهذا الموسم غداً".

وتابع حديثه حول رغبة الفريق في التتويج بالثلاثية (دوري الأبطال، الكالتشيو، وكأس إيطاليا): "نحن لا نفكر بالثلاثية، ما نركز عليه هو مواجهة الغد، علينا أن نفكر بتلك المباراة أولاً، نفكر في كل مواجهة على حدة".

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وأضاف حول هزيمة الفريق أمام روما في الكالتشيو: "أمر سيء كنا نرغب في الفوز بالسكوديتو أمام روما لكن مصيرنا لا يزال بيدينا، دوماً نحن جيدين في استغلال الهزائم وتحويلها لمصدر طاقة إيجابية نحن هادئين حللنا ما حدث في المباراة الماضية، نعلم أن المنافسة بدوري الأبطال مرهقة ذهنياً وبدنياً، ورما نجح في تقليص الفارق، والأن نفكر بمواجهة الغد ونعلم أن علينا أن نتعامل معها بشكل مختلف تماماً".

وأختتم حول مواجهة لاتسيو:" لقد أدينا بشكل جيد بعد الهزائم حتى الأن هذا الموسم، هدفنا أن نكرر هذا مرة أخرى غداً".