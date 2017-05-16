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كاهيل: هدفنا الاحتفاظ باللقب الموسم المقبل

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كاهيل: هدفنا الاحتفاظ باللقب الموسم المقبل كاهيل: هدفنا الاحتفاظ باللقب الموسم المقبل

التحرير

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أكد جاري كاهيل مدافع وقائد فريق تشيلسي الإنجليزي، إن البلوز هدفهم العمل على تفادي أخطاء الموسم الماضي، وكيفية الاستعداد بجدية للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجديد.

وكان تشيلسي قد حسم لقب الدوري للمرة الثانية، في 3 سنوات، بعدما فاز على فريق وست بروميتش بهدف نظيف، يوم الجمعة الماضي، ثم تفوق أمس على واتفورد بنتيجة (4-3)، لكن كاهيل سرعان ما بدأ في التفكير في كيفية الحفظ على لقب أقوي دوري في العالم. 

وقال كاهيل لوسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء: "سيكون الاحتفاظ باللقب العام المقبل هدفنا، أتمنى حقًا أن نكون تعلمنا من دروس المرة السابقة التي حاولنا فيها ذلك".

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وتابع كاهيل:" نخشي تكرار سيناريو موسم(2014-2015) مرة أخري بعدما توج تشيلسي بلقب الدوري، تحت قيادة جوزيه مورينيو، ثم انهينا الموسم التالي في المركز العاشر، بعدما توج به فريق ليسترسيتي للمرة الأولى في تاريخه، وكنا نعاني وقتها بشدة".

واستكمل قائد البلوز: "يتحدث الناس عن التعثر بعد النجاح، عانى ليستر من ذلك بعض الشيء، وحدث ذلك معنا العام الماضي، وواقع عدم نجاح أي فريق في ذلك (الدفاع عن اللقب) منذ فترة طويلة، يعكس مدى صعوبة الأمر".

وأختتم كاهيل "يثبت التاريخ أنه من الصعب جدًا الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين، لكن هذا هو هدفنا في العام المقبل".

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التحرير

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